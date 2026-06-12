Semana marcada por 78 acidentes e uma vítima mortal

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 78 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 5 e 11 de Junho de 2026, dos quais resultaram 33 feridos ligeiros, um ferido grave e uma vítima mortal.

Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões voltaram a representar a maioria dos casos, com 52 ocorrências, seguindo-se 16 despistes, um atropelamento e nove acidentes classificados como “outros”.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 12 pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial, 7 detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool, uma por condução sem habilitação legal, uma por condução de veículo em estado de embriaguez e sem habilitação legal, uma por recusa ao teste de álcool e duas por carta apreendida.