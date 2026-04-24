Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em casa nos Canhas
Mulher com cerca de 50 anos foi encontrada sem vida após alerta de familiares
Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta, esta quarta-feira, no interior de uma residência na zona dos Canhas, na Ponta do Sol, numa situação que, segundo relatos, terá gerado algum aparato entre os moradores locais.
O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira (PSP) confirmou e indicou, ao DIÁRIO, que “no dia 23 de Abril existiu uma ocorrência na zona dos Canhas, Ponta do Sol, onde foi encontrada uma cidadã sem vida no interior da sua residência”. Segundo a autoridade, o alerta partiu de familiares que não conseguiam contactar com a vítima e solicitaram a intervenção das autoridades, desconhecendo-se, para já, as causas do falecimento.
De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o corpo encontrava-se alegadamente em avançado estado de decomposição, o que poderá indicar que a morte terá ocorrido há várias semanas. Fonte próxima revelou ao DIÁRIO que o óbito poderá ter acontecido há cerca de um mês a mês e meio, embora as circunstâncias exactas não estejam, para já, oficialmente confirmadas.
No interior da habitação encontravam-se também dois cães. Alegadamente, um dos animais foi encontrado já sem vida, enquanto o outro estaria em estado bastante debilitado, descrito como “moribundo”. De acordo com as informações recolhidas, a mulher não era vista, alegadamente, há cerca de quatro meses, situação que terá levantado suspeitas entre vizinhos e conhecidos, gerando algum aparato na zona.
No local estiveram elementos da PSP e uma agência funerária, tendo a ocorrência seguido os trâmites considerados habituais nestas situações.
O Comando Regional da PSP endereçou ainda “sinceras condolências a todos os familiares e amigos da vítima”. As circunstâncias da morte deverão agora ser apuradas pelas entidades competentes.
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