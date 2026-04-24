Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em casa nos Canhas

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta, esta quarta-feira, no interior de uma residência na zona dos Canhas, na Ponta do Sol, numa situação que, segundo relatos, terá gerado algum aparato entre os moradores locais.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira (PSP) confirmou e indicou, ao DIÁRIO, que “no dia 23 de Abril existiu uma ocorrência na zona dos Canhas, Ponta do Sol, onde foi encontrada uma cidadã sem vida no interior da sua residência”. Segundo a autoridade, o alerta partiu de familiares que não conseguiam contactar com a vítima e solicitaram a intervenção das autoridades, desconhecendo-se, para já, as causas do falecimento.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o corpo encontrava-se alegadamente em avançado estado de decomposição, o que poderá indicar que a morte terá ocorrido há várias semanas. Fonte próxima revelou ao DIÁRIO que o óbito poderá ter acontecido há cerca de um mês a mês e meio, embora as circunstâncias exactas não estejam, para já, oficialmente confirmadas.

No interior da habitação encontravam-se também dois cães. Alegadamente, um dos animais foi encontrado já sem vida, enquanto o outro estaria em estado bastante debilitado, descrito como “moribundo”. De acordo com as informações recolhidas, a mulher não era vista, alegadamente, há cerca de quatro meses, situação que terá levantado suspeitas entre vizinhos e conhecidos, gerando algum aparato na zona.

No local estiveram elementos da PSP e uma agência funerária, tendo a ocorrência seguido os trâmites considerados habituais nestas situações.

O Comando Regional da PSP endereçou ainda “sinceras condolências a todos os familiares e amigos da vítima”. As circunstâncias da morte deverão agora ser apuradas pelas entidades competentes.