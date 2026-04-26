PSP assinala Dia do Cão de Resgate e destaca papel dos “polícias de quatro patas”

A Polícia de Segurança Pública assinalou o Dia Mundial do Cão de Resgate, destacando o papel fundamental desempenhado pelos animais que integram o Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) nas operações de busca e salvamento.

Numa publicação nas redes sociais, sublinha que estes cães são “mais do que companheiros”, descrevendo-os como “heróis silenciosos” que enfrentam terrenos difíceis, cansaço e situações de risco para ajudar a salvar vidas. “Onde os olhos humanos não chegam, o faro deles guia o caminho”, refere a mesma nota. A ligação entre o guia e o cão é apontada como um dos factores determinantes para o sucesso das missões, baseada num “laço de confiança inquebrável” que pode fazer a diferença entre a incerteza e o reencontro.

Na Região, o trabalho destes "polícias de quatro patas" também já foi comprovado. A 21 de Outubro do ano passado, o Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia foi responsável por localizar um homem, na faixa etária dos 60 anos, que se encontrava desaparecido desde o dia anterior e sofria de doença de Alzheimer.

Grupo Operacional Cinotécnico encontra homem desaparecido em Santa Cruz O Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia encontrou ao início da tarde desta terça-feira, 21 de Outubro, um homem, na faixa etária dos 60 anos, com doença de Alzheimer que estava desaparecido desde o final do dia de ontem.

O homem foi encontrado no sítio dos Moinhos, em Santa Cruz, onde terá passado a noite, sem apresentar ferimentos e em estado estável.