Marinha coordenou dois resgates ao largo do arquipélago dos Açores

A Marinha Portuguesa coordenou hoje as operações de resgate de dois homens, um a bordo de um navio cruzeiro e outro de um navio mercante, ao largo do arquipélago dos Açores.

Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, o primeiro alerta foi dado na segunda-feira, pelas 15:33 locais (mais uma hora em Lisboa), a informar que um passageiro de um navio cruzeiro, a navegar a cerca de 1.000 milhas náuticas (aproximadamente 1.850 quilómetros) da ilha de São Miguel, necessitava de assistência médica por apresentar sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Devido à distância a que se encontrava da costa, a vítima, um homem de 69 anos e de nacionalidade alemã, foi resgatada durante o dia de hoje por um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa para a ilha Terceira, tendo sido posteriormente transferido por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), para uma unidade hospitalar", adiantou.

O segundo alerta foi recebido pelas 11:57 locais de terça-feira e informava que um tripulante de um navio mercante, que viajava a cerca de 435 milhas náuticas (aproximadamente 805 quilómetros) da ilha de São Miguel, apresentava sintomas de enfarte.

Para o local "foi ativado o helicóptero EH-101 da Força Aérea que, também durante o dia de hoje, efetuou o resgate da vítima, um homem de 60 anos, de nacionalidade ucraniana".

A vítima foi transportada para o aeroporto de Ponta Delgada, tendo sido posteriormente encaminhada para uma unidade hospitalar por uma ambulância do SRPCBA.

Ambos os resgates foram coordenados pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes-Mar (CODU-MAR) e com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes).

Na operação estiveram ainda empenhados o NRP Figueira da Foz (integrado no dispositivo naval do Comando da Zona Marítima dos Açores) e uma aeronave C-295 da Força Aérea.