Cerca de 900 polícias da PSP vão passar à pré-aposentação este ano, anunciou hoje o ministro da Administração Interna, avançando que esta medida é possível porque vão entrar mais de mil agentes até ao final de 2026.

"Com base na proposta da direção nacional da PSP, autorizei a passagem à pré-aposentação cerca de 900 polícias já este ano", disse Luís Neves na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sublinhando que isto "só será possível porque, pela primeira vez, em mais de 10 anos desde 2015" a Polícia de Segurança Pública tem dois cursos de formação de agentes no mesmo ano.

Pela primeira vez na Assembleia da República enquanto ministro da Administração Interna, Luís Neves deu conta que até 29 de maio terminam o curso quase 600 novos agentes e, no final de dezembro, termina mais outro curso de formação de agentes com cerca de 800 polícias.

"A nossa previsão é voltarmos a ter um salto positivo pela primeira vez em mais de década e meia entre entradas e saídas", precisou.

A entrada na pré-aposentação é uma das principais reivindicações dos polícias da PSP, que se queixam que muito poucos agentes entram anualmente na pré-reforma, ficando de fora muitos que reúnem os requisitos, nomeadamente os 55 anos de idade ou 36 anos de serviço.