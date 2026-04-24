EB1/PE da Lombada assinala 'Abraço Azul' com a PSP

A Esquadra da Polícia de Segurança Pública da Ponta do Sol associou-se à EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol esta sexta-feira, 24 de Abril, para celebrar o 'Abraço Azul', uma iniciativa simbólica integrada no Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

Em nota emitida, a instituição de ensino revela que a acção contou com a presença da agente Matilde Rodrigues, que dinamizou uma sessão de sensibilização dirigida a toda a comunidade educativa, "reforçando a importância da protecção das crianças e da prevenção de todas as formas de maus-tratos".

Segundo a EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol, a iniciativa permitiu promover "momentos de reflexão e diálogo em torno de valores fundamentais como o respeito, o cuidado, a empatia, a segurança e a amizade".

A actividade marcou o culminar de um mês inteiramente dedicado ao 'Laço Azul', símbolo internacional de sensibilização para a protecção da infância. Ao longo das últimas semanas, foram dinamizadas diversas actividades na escola, envolvendo alunos, docentes, assistentes operacionais e restante comunidade educativa.

A escola destaca que a presença da PSP "veio reforçar a importância do trabalho em rede entre a escola, as forças de segurança e a comunidade local, contribuindo para a construção de ambientes mais seguros, atentos e protetores para todas as crianças".