Micaela Freitas destaca papel da Madeira como laboratório de inovação digital na saúde

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca Freitas, marcou presença esta manhã como oradora na 3.ª edição do 'Digital Transformation Summit' (DTSummit), sublinhando o orgulho da Região em associar-se a uma iniciativa que converte desafios em oportunidades. Na sua intervenção, a governante enfatizou que a tecnologia apenas atinge o seu verdadeiro propósito quando se traduz em confiança, inclusão e valor social, defendendo que, “o progresso real só acontece quando a evolução tecnológica se transforma em valor social e humanização”.

Para a secretária regional, a Região Autónoma da Madeira posiciona-se como um território de experimentação e inovação aberta, capaz de desenvolver soluções de vanguarda que podem ser replicadas em toda a Europa, provando que a transformação digital não deve ficar limitada às grandes capitais.

Um dos grandes destaques nesta edição do 'Digital Transformation Summit', segundo nota enviada pela Secretaria, é a digitalização do sector da saúde, área onde a Madeira já apresenta provas tangíveis de excelência. Micaela Freitas recordou que a Região tem vindo a implementar projectos pioneiros, muitos deles já reconhecidos pela Comissão Europeia, como o SMARTBEAR, ICU4COVID, QUALICHAIN e o SMART4HEALTH. Actualmente, o Governo Regional reforça este compromisso com novas iniciativas transformadoras, entre as quais se destacam o TeleRehab, Xshare, DS4HEALTH, ICUdata4EU e i2X, que utilizam tecnologia de ponta e robótica para garantir cuidados de saúde mais equitativos e eficientes para a população residente e para os seis milhões de turistas que visitam o arquipélago anualmente. “A presença da saúde na Madeira já é digital, mas queremos continuar a abraçar o futuro para garantir uma performance clínica ainda mais rigorosa”, destacou.

"A estratégia regional para os próximos anos foca-se na desmaterialização de exames, prescrições e processos clínicos, bem como na expansão da telemedicina e da monitorização remota de doentes crónicos e idosos. Estes avanços estão a ser acompanhados por um investimento em literacia digital e infraestruturas, preparando o terreno para a conclusão do novo Hospital Central e Universitário da Madeira e da Unidade de Saúde Local do Porto Santo", refere a nota enviada, acrescentando que as novas unidades em construção elevarão a Região a um patamar de excelência infraestrutural e humana, consolidando a Madeira como uma das regiões portuguesas mais avançadas na saúde digital, sempre com o foco no utente “A nossa maior prioridade é garantir que esta transformação tenha um propósito claro, colocando as pessoas no centro de todas as atenções”.

Ao encerrar a sua intervenção, a governante reiterou que o futuro digital está nas mãos das instituições e dos cidadãos. "A participação da Madeira no DTSummit 2026 reforça o papel estratégico da Região como um hub de inovação que alia o conhecimento científico à ação política. Através de parcerias como a UNINOVA, o Instituto IDEA e com o apoio da União Europeia, a Madeira continua a traçar um caminho onde a inovação tecnológica serve o propósito fundamental de humanizar os serviços, simplificar a vida das populações e garantir que a saúde nunca para", lê-se ainda.

Este evento, que teve início ontem e termina amanhã, 16 de Abril, reúne decisores políticos, representantes da Comissão Europeia, académicos e líderes da indústria internacional para operacionalizar as metas da Década Digital 2030. No centro desta estratégia está a ambição de transformar políticas europeias em ações concretas que promovam o crescimento sustentável, a competitividade e, acima de tudo, o bem-estar dos cidadãos através de uma abordagem centrada no fator humano.