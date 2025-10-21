Grupo Operacional Cinotécnico encontra homem desaparecido em Santa Cruz

O Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia encontrou ao início da tarde desta terça-feira, 21 de Outubro, um homem, na faixa etária dos 60 anos, com doença de Alzheimer que estava desaparecido desde o final do dia de ontem.

O homem foi encontrado no sítio dos Moinhos, em Santa Cruz, local onde terá passado a noite.

Não apresenta ferimentos e está estável.