Grupo Operacional Cinotécnico encontra homem desaparecido em Santa Cruz

O Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia encontrou ao início da tarde desta terça-feira, 21 de Outubro, um homem, na faixa etária dos 60 anos, com doença de Alzheimer que estava desaparecido desde o final do dia de ontem. 

O homem foi encontrado no sítio dos Moinhos, em Santa Cruz, local onde terá passado a noite. 

Não apresenta ferimentos e está estável. 

