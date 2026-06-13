Villas-Boas defende chave de repartição dos direitos televisivos

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, defendeu hoje a chave de distribuição das receitas televisivas, no âmbito do processo de centralização, aprovada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

À margem da visita à Casa do FC Porto de Monção, para as celebrações do 25.º aniversário daquela delegação, o dirigente portista contrariou as críticas do presidente do Nacional, Rui Alves, que apresentou uma proposta alternativa, entretanto chumbada.

"É um passo decisivo no futuro do futebol português. Agora, o futuro passa por ir ao mercado angariar as quantias que ambicionamos e julgamos valer. Aquela chave de distribuição valoriza todos os clubes e dignifica os três 'grandes' como motores económicos do futebol português", comentou, em declarações aos jornalistas.

Em relação ao mercado de transferências, o presidente dos 'dragões' assegurou que o processo está numa fase muito embrionária, com as atenções centradas no Campeonato do Mundo, e que o FC Porto segue o seu plano.

"A realidade é que a equipa está a ser construída, queremos atacar o título no próximo ano da mesma forma", frisou, admitindo que Lewandowski é um "sonho irrealista" e o médio Caleb Yirenkyi, do Nordsjaelland, da Dinamarca, um jogador "referenciado" pelo FC Porto.

O presidente portista negou ainda, de forma veemente, qualquer envolvimento no interesse do candidato presidencial do Fenerbahçe Hakan Safi em Luis Suárez, avançado do Sporting.

"É um absurdo de criatividade do presidente do Sporting. Não temos nada a ver com os jogadores do Sporting e temos mais que fazer do que conspirar transferências", defendeu.

Por fim, comentou o regresso ao clube de André Silva, que assinou com os 'dragões' por uma temporada, mais outra de opção: "Estamos confiantes de que dará muito a esta casa e queremos que esse ano de opção se concretize para ficar no FC Porto".

André Villas-Boas esteve acompanhado pelo vice-presidente Francisco Araújo e pelos antigos jogadores João Pinto, Helton e Rolando, numa iniciativa que contemplou ainda um jantar com um grupo de sócios.