Marítimo perde com o Torreense e adia subida de divisão

O Marítimo perdeu com o Torreense, 1-0, em jogo da 30.ª jornada da II Liga. Um golo de Jean aos 90+1 ditou o desaire maritimista Com esta derrota, a equipa verde-rubra adia a subida de divisão. Para tal, precisa de ‘apenas’ dois pontos. No entanto, caso vença o Benfica B na próxima jornada a subida de divisão estar assegurada independentemente dos resultados dos adversários mais directos, neste caso Académico Viseu, Torreense e União de Leiria.

Apesar da derrota, o Marítimo mantém-se confortavelmente na liderança do campeonato, com mais sete pontos que o segundo classificado, o Académico de Viseu, e mais 11 que o terceiro, o Torreense.