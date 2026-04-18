Dois cruzeiros e um mega-iate no Porto do Funchal

O MS Osterdam está a visitar este sábado a Madeira, numa escala de 10 horas agenciada pela Blatas. O navio, da Holland America, está numa viagem de reposicionamento dos Estados Unidos para a Europa, que começou a 8 de Abril, em Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, e termina na próxima quarta-feira, em Barcelona.

"O navio chegou ao Funchal pelas 7 horas, proveniente de Ponta Delgada, Açores, e segue viagem às 17 horas em direcção a Gibraltar, Reino Unido. Está a navegar com 2.638 pessoas (1.849 passageiros e 789 tripulantes)", revela a APRAM.

No Funchal, vai ter a companhia do World Navigator, um navio de cruzeiro de luxo da Atlas Ocean Voyages, que traz à Madeira 144 passageiros e 120 tripulantes. Agenciado pela Transinsular, o World Navigator vai passar a noite no Cais 6, continuando viagem no domingo, pelas 14h30, em direcção a Lisboa.

Está a realizar uma viagem de 13 dias que arrancou a 17 de Abril em Santa Cruz de Tenerife, de onde chegou à Madeira, e prossegue com escalas em Lisboa, Leixões, Bilbau (Espanha), Bordéus, Santo Malo e Honfleur (França) e termina a 30 de Abril em Londres.

Não vai chegar a cruzar-se com o mega-iates Nectar, que chegou às 10 horas dos Estados Unidos para uma curta escala, também agenciada pela Transinsular, e parte às 12h30 para Gibraltar.