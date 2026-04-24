Passeio solidário e de sensibilização para doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas

A ADNME-RAM – Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira realiza, nos dias 1, 2 e 3 de Maio de 2026, a 4.ª edição da Rota 101R Madeira.

A Rota 101R Madeira é um passeio turístico, cultural e desportivo, de carácter solidário, promovido pela associação, com vista à valorização da participação comunitária, da inclusão social e da promoção de estilos de vida saudáveis.

Ao longo dos três dias, os participantes irão percorrer a antiga Estrada Regional 101, num total de 253 quilómetros, num percurso de convívio, socialização e promoção do bem-estar.

Esta edição conta com cerca de 60 participantes, oriundos de diferentes localidades da Região e de todo o país.

A Rota 101R é um evento registado pela ADNME-RAM e tem como objetivo apoiar a aquisição de materiais e de outros recursos necessários ao trabalho diário da associação, no apoio a pessoas, famílias e à comunidade, na promoção, sensibilização e intervenção no âmbito das doenças neuro-músculo-esqueléticas.

A ADNME-RAM é uma associação composta por voluntários e aberta a toda a comunidade, tanto a quem queira colaborar como a quem necessite do seu apoio.