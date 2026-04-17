Instituto para a Qualificação de portas abertas para visitas de estudo

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) estará de portas abertas nos dias 23 e 24 de Abril para acolher visitas de estudo. A instituição convida professores, alunos, encarregados de educação e o público em geral a conhecer de perto a realidade do ensino e da formação profissional na Região.

A iniciativa terá lugar no Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) e na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), onde os visitantes terão acesso às instalações, metodologias de ensino e dinâmicas formativas que caracterizam a oferta deste Instituto.

As visitas permitirão ainda, conhecer a Oferta Formativa do IQ para o ano lectivo 2026/2027, com uma visão clara das oportunidades nas diferentes áreas de ensino e formação. A participação requer inscrição prévia até 20 de Abril, através do site do IQ (madeira.gov.pt/iq), das redes sociais ou do número 291 701 090.

O IQ estima a participação de cerca de 280 visitantes, entre escolas e famílias previamente inscritas. Ao longo da visita, os participantes terão oportunidade de interagir com formandos e formadores, explorando oficinas, laboratórios e salas de formação tecnológica.

A experiência pretende apoiar uma orientação vocacional mais consciente e informada, facilitando escolhas relativas ao percurso no ensino secundário. Embora o IQ esteja aberto a qualquer pessoa que deseje conhecer a sua atividade, a iniciativa dirige-se especialmente a alunos do 2.º e 3.º ciclo, bem como a estudantes do ensino secundário interessados em explorar alternativas de formação profissional.

Outras oportunidades para visitar o IQ

O IQ proporciona, ainda, a possibilidade de os jovens experimentarem uma aula real, através do projecto 'Student Shadowing - Vem ser nosso aluno por um dia!', direccionado aos alunos do 3.º ciclo de qualquer escola da Região. Os interessados podem assistir e participar numa ou mais aulas dos cursos de aprendizagem e cursos profissionais do IQ, durante uma manhã ou uma tarde.

Os cursos de aprendizagem e os cursos profissionais promovidos pelo IQ são cofinanciados pela União Europeia, através do Programa Madeira 2030 e do Fundo Social Europeu.