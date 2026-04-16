Concurso MARtístico regressa com inscrições abertas para a 2.ª edição

Após o sucesso da primeira edição, o concurso MARtístico está de regresso à Região Autónoma da Madeira para a sua 2.ª edição, convidando a comunidade a expressar, através da arte, a sua relação com o oceano e os desafios ambientais actuais.

Na edição inaugural, o concurso contou com 27 obras submetidas por 32 participantes, entre candidaturas individuais e em grupo. Para 2026, o MARtístico volta a apostar numa abordagem multidisciplinar, aceitando candidaturas nas áreas de música, escrita, fotografia, vídeo e artes plásticas.

O concurso está aberto a todos os jovens entre os 16 e os 30 anos, residentes no arquipélago da Madeira. Para participar, basta proceder à inscrição até 26 de Julho.

As obras seleccionadas serão apresentadas numa exposição no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, cuja sessão de abertura e entrega de prémios aos 3 primeiros classificados terá lugar no dia 2 de Setembro. À semelhança da edição anterior, os vencedores de cada categoria terão a oportunidade de escolher entre experiências únicas, como observação de cetáceos ou mergulho com garrafa, reforçando a natureza como fonte de inspiração direta para a criação artística.

A iniciativa é organizada pelos Jovens Embaixadores do MARE-Madeira, com o apoio do MARE-Madeira, ARDITI e da Universidade da Madeira, em parceria com o Centro Cultural e de Investigação do Funchal, e conta com financiamento do Ma’at Environment Fund.

Mais informações e inscrições: https://mare-madeira.pt/events/martistico/.

Sobre o MARE-Madeira

O MARE-Madeira é uma unidade de investigação da ARDITI, integra o Centro Nacional de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) e desenvolve investigação científica e atividades de comunicação de ciência focadas nos ecossistemas marinhos e costeiros.