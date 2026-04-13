Segunda-feira de céu nublado na Madeira mas com boas abertas na costa sul
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira aponta para céu geralmente muito nublado no arquipélago da Madeira, mas com boas abertas na costa sul da ilha.
Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na costa norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/hora, de nordeste. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura nas zonas mais elevadas.
As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 20 graus na ilha da Madeira e entre os 13 e os 17 na ilha do Porto Santo.
Para a área do Funchal, a previsão indica céu geralmente pouco nublado, com o vento a soprar fraco, inferior a 20 km/hora, predominando do quadrante leste/nordeste.
Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste entre 3,5 e 4,5 metros de altura, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros de altura ao longo da manhã. Já na costa sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 a 1,5 metros de altura, podendo atingir entre 1,5 e 2 metros de altura na parte oeste da ilha até ao meio da manhã.
A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17 e os 18 graus.