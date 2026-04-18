A deputada Clara Tiago defendeu a necessidade de reforçar a união interna do partido e a proximidade aos cidadãos, na intervenção política que marcou a reabertura do XX Congresso Regional do PSD Madeira, que decorreu com a sala visivelmente composta “a meio gás”, após a pausa para almoço.

Num discurso marcado por referências ao actual contexto internacional, a parlamentar alertou para um cenário global preocupante, sublinhando que “vivemos tempos adversos, dominados pelo pessimismo”, com conflitos como os do Médio Oriente e da Ucrânia a provocarem “consequências altamente devastadoras na economia internacional e na perda de vidas humanas indefesas”.

A deputada considerou que o poder político deve ter como principal missão a protecção das populações. “O poder deve ser usado em benefício das populações e não para dizimar e separar famílias”, afirmou, apontando também o impacto do aumento do custo de vida.

No plano regional e partidário, Clara Tiago destacou as mudanças ocorridas na última década, recordando o fim de um ciclo de liderança histórica e a entrada numa nova fase. “A única coisa verdadeiramente permanente é a própria mudança”, disse, acrescentando que a actual liderança enfrenta um “profundo trabalho de reconstrução”, num contexto de menores facilidades de financiamento e novas exigências sociais.

Dirigindo-se aos militantes, deixou um apelo claro à coesão interna: “Na política não basta escolher os melhores candidatos ou ter boas equipas. A condição de vitória mais importante é a união”. Reforçou esta ideia com uma mensagem final: “Aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa”.

A sessão de reabertura do congresso registou ainda um atraso de cerca de meia hora e ficou marcada pela alteração da ordem de intervenções, tendo Clara Tiago substituído o anteriormente anunciado deputado Carlos Teles, ex-presidente da Câmara da Calheta.