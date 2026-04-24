A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Educação e Juventude, Helena Leal, destacou a importância da participação ativa dos jovens na construção do futuro da Região Autónoma da Madeira, durante o Fórum Jovem dedicado ao tema 'Autonomia: passado, presente e futuro'.

A iniciativa, promovida pela autarquia, através da Divisão da Juventude, em parceria com o grupo de História da Escola Secundária Francisco Franco e a Associação de Estudantes, decorreu esta tarde naquela escola.

Durante a sua intervenção, a autarca sublinhou o papel destas parcerias na criação de espaços de debate e reflexão, permitindo aos jovens transformar preocupações em ideias concretas para o futuro da autonomia.

O evento, que assinala os 50 anos da autonomia da Madeira, foi apresentado como uma oportunidade para lembrar conquistas históricas e projetar desafios futuros.

Na ocasião, a vereadora recordou que a autonomia, conquistada após a Revolução dos Cravos, trouxe profundas transformações à Região, nomeadamente ao nível da educação, saúde, infra-estruturas e desenvolvimento económico. Ainda assim, admitiu que o processo "não está completo” e considerou essencial o envolvimento dos jovens. “Todos deverão ter um papel activo nesta construção e neste caminho”, reforçou.

“Os jovens não são apenas o futuro, são também o presente”, afirmou, reforçando que a sua participação é essencial para garantir a continuidade e o aprofundamento da autonomia regional. A responsável apelou ainda à capacidade crítica, criatividade e sentido de responsabilidade dos jovens, incentivando-os a questionar, propor ideias e contribuir ativamente para a tomada de decisões.

Helena Leal destacou também a criação do Conselho Municipal de Juventude como um instrumento de inclusão, defendendo que as políticas públicas devem ser construídas com a participação direta dos jovens. “Só faz sentido traçar o futuro se conseguirmos ouvir e envolver os jovens”, concluiu.