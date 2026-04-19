“Portugal é mais forte quando reconhece a riqueza da sua diversidade territorial”. Foi desta forma que Carlos Ferreira sintetizou, na sessão de encerramento do XX Congresso Regional do PSD Madeira, a importância da autonomia para o país.

Vice-presidente da Comissão Política do PSD Açores e presidente da Câmara Municipal da Horta, na ilha do Faial, o responsável açoriano destacou a ligação histórica entre os dois arquipélagos e a tradição de presernça recíproca nos congressos partidários, transmitindo uma saudação do líder açoriano José Manuel Bolieiro ao PSD Madeira e ao seu líder Miguel Albuquerque.

No discurso, sublinhou os 50 anos da autonomia político-administrativa das regiões autónomas, a celebrar em 2026, considerando tratar-se de uma das maiores conquistas da democracia portuguesa. “A autonomia deu voz, capacidade de decisão e responsabilidade às regiões”, afirmou.

Defendendo que um Estado moderno se constrói com base na confiança recíproca, Carlos Ferreira salientou que a autonomia permitiu aproximar as decisões dos cidadãos e integrar melhor as regiões no todo nacional.

O dirigente apontou ainda os avanços registados em áreas como saúde, educação, transportes, protecção civil, turismo e desenvolvimento económico, defendendo que “a autonomia vale a pena e fez a diferença”.

Na intervenção, deixou também elogios ao percurso da Região Autónoma da Madeira e às suas lideranças, incluindo Alberto João Jardim e João Bosco Mota Amaral, como figuras marcantes do processo autonómico.

Apesar dos progressos, sublinhou que a autonomia “não é uma obra acabada”, apelando ao seu aprofundamento e reforço de competências, bem como a uma maior participação das regiões nas decisões nacionais e europeias.

“Defender a autonomia não é criar divisões, é fortalecer Portugal”, concluiu.