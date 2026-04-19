IL desafia Governo a “fazer de vez” a recuperação do Forte de São João Baptista

A Iniciativa Liberal desafia o Governo Regional a garantir que a recente rescisão do contrato de concessão do Forte de São João Baptista, em Machico, se traduza finalmente na sua efectiva recuperação e transformação, defendendo uma alternativa concreta para o futuro daquele espaço histórico.

Para os membros da IL do concelho, "mais do que o reconhecimento de um incumprimento prolongado, importa agora assegurar que este novo momento representa uma rutura com anos de inação, permitindo devolver o forte à população com uma função clara, sustentável e valorizadora da identidade local".

Em comunicado, "apesar de considerar que a decisão do executivo peca por tardia", a Iniciativa Liberal entende que "esta constitui uma oportunidade que não pode voltar a ser desperdiçada, devendo ser aproveitada para implementar uma solução com visão estratégica".

Neste sentido, relembra que "já apresentou uma proposta estruturada para o local, defendendo a sua transformação num Centro Interpretativo dos Fachos ou, em alternativa, num espaço expositivo dedicado aos Descobrimentos, sob o conceito 'Machico Terra Primeira'".

Refere que "estas propostas assentam numa abordagem integrada de valorização do património, conciliando a recuperação física do edifício com a dinamização cultural e turística. A criação de um centro interpretativo permitiria não só preservar a memória histórica do forte, ligado à defesa da costa face a ataques de corsários e piratas, como também promover a tradição dos Fachos, elemento distintivo da identidade local e com potencial reconhecimento internacional2.

Segundo António Nóbrega, “este tem de ser o momento de fazer de vez aquilo que ficou por cumprir durante anos. Machico não pode continuar à espera. É tempo de transformar o Forte de São João Baptista num projeto com utilidade real para a comunidade.”

O liberal acrescenta que “a proposta da Iniciativa Liberal permitiria transformar um espaço abandonado num polo cultural e turístico de referência, capaz de atrair visitantes, educar as novas gerações e reforçar o sentimento de pertença da população”.

Nesse sentido, a IL defende que "o próximo processo seja conduzido com rigor, transparência e exigência, garantindo que não se repitam os erros do passado nem se prolonguem situações de inação prejudiciais ao interesse público".

Por fim, diz que "a Iniciativa Liberal reafirma, assim, a necessidade de aproveitar este momento para concretizar uma requalificação efectiva do Forte de São João Baptista, colocando-o ao serviço da cultura, do turismo e da comunidade, e contribuindo para a afirmação de Machico como um destino com identidade, história e visão de futuro".