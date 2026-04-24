Mulher de 49 anos ferida em atropelamento no Funchal

Uma mulher de 49 anos ficou ferida, há instantes, na sequência de um atropelamento por uma viatura ligeira na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima. A mulher queixava-se de dores num dos membros superiores, tendo sido imobilizada pelas equipas de socorro. Após estabilização no local, a vítima foi transportada para o hospital para avaliação médica.