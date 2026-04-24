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Mulher de 49 anos ferida em atropelamento no Funchal

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Foto Google Maps

Uma mulher de 49 anos ficou ferida, há instantes, na sequência de um atropelamento por uma viatura ligeira na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima. A mulher queixava-se de dores num dos membros superiores, tendo sido imobilizada pelas equipas de socorro. Após estabilização no local, a vítima foi transportada para o hospital para avaliação médica.

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