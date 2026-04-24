Albuquerque confiante na colaboração com Paulo Barreto

“Reitero a minha disponibilidade para continuarmos a trabalhar em conjunto em prol do desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira”, afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhando o desejo de cooperação institucional.

À margem de uma visita a um investimento no Caniçal, o governante adiantou que, na tomada de posse de Paulo Barreto, novo Representante da República para a Madeira, esta tarde, o Governo Regional será representado pelo secretário da Economia, José Manuel Rodrigues.

“A tomada de posse, quem vai representar o Governo é o secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, já está acertado. O senhor Presidente já me tinha informado da data quando da reunião do Conselho de Estado”, referiu.

Miguel Albuquerque indicou ainda que pretende apresentar cumprimentos ao novo Representante da República após a cerimónia.

“Obviamente a nossa ideia é depois eu fazer uma apresentação de cumprimentos ao seu representante. Aliás, já conheço pessoalmente”, afirmou.

O presidente do Governo Regional sublinhou que a relação institucional deve assentar na confiança e na estabilidade.

“É uma articulação essencial de confiança e de estabilidade, como aconteceu com o anterior representante. Nós baseamos a nossa relação naquilo que é o interesse público, na estabilidade e na confiança pessoal. E é aí que temos de trabalhar. E na lealdade”, concretizou.