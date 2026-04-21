Quinta Pedagógica da Camacha abre portas a escolas com programa educativo de Primavera

A Quinta Pedagógica da Camacha preparou um programa especial de visitas para a primavera de 2026, dirigido a escolas e associações. A iniciativa combina contacto directo com a natureza, aprendizagem prática e sensibilização ambiental, através de actividades adaptadas a diferentes públicos.

As visitas podem ser realizadas em regime de meio dia, entre as 10h00 e as 13h00 ou das 14h00 às 17h00, com um custo de 5 euros por participante. Para quem optar por uma experiência mais completa, está disponível o formato de dia inteiro, por 10 euros, incluindo os dois períodos. Em ambas as modalidades, existe a possibilidade de piquenique no espaço.

O programa inclui uma visita guiada à quinta, onde os participantes são convidados a explorar várias dimensões do meio rural.

A organização recomenda o uso de chapéu e o transporte de água e lanche. As marcações podem ser feitas por telefone 916624732 ou [email protected]