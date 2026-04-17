PCP enaltece trabalhadores da Região

O PCP deixou, esta tarde, uma saudação aos trabalhadores da Região Autónoma da Madeira, destacando a adesão à jornada de luta convocada pelo movimento sindical unitário como um sinal de unidade na defesa dos direitos laborais.

Em comunicado, o partido considera que a participação dos trabalhadores demonstrou a rejeição às medidas previstas no pacote laboral do Governo da República, que classifica como "um retrocesso nos direitos" de quem vive do seu trabalho. Segundo o PCP, a mobilização evidenciou a oposição a políticas que, no seu entender, penalizam os trabalhadores.

Os comunistas sublinham ainda o papel dos sindicatos que convocaram formas de luta, nomeadamente a greve, referindo que esta teve expressão relevante em sectores como a administração pública e as telecomunicações.

Para o PCP, a continuidade da luta dos trabalhadores será determinante para assegurar melhores condições de trabalho, o aumento dos salários e a contestação das alterações à legislação laboral propostas pelo Governo.