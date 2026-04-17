Horários do Funchal em iniciativa global para celebrar a mobilidade colectiva

A Horários do Funchal "fará história", hoje, "ao unir-se a centenas de operadores de transporte em todo o mundo para celebrar o primeiro Dia Mundial do Transporte Público", informa uma nota da empresa pública.

"Esta iniciativa global, promovida pela International Association of Public Transport (UITP), surge para homenagear aqueles que escolhem a mobilidade coletiva e destacar o papel vital que o setor desempenha na sustentabilidade e na prosperidade das sociedades", explica.

Acrescenta que "a Horários do Funchal tem liderado a transição para uma mobilidade mais inteligente, através da digitalização da experiência do passageiro que facilita o quotidiano de milhares de utilizadores", sendo que "no vetor ambiental, a HF reafirma o seu compromisso com a descarbonização. A introdução progressiva de veículos elétricos e de baixas emissões é fundamental para garantir um ar mais limpo e reduzir a poluição sonora no Funchal", refere.

Acresce que "o transporte público ocupa apenas cerca de 10% do espaço rodoviário por passageiro em comparação com o transporte individual, sendo a forma mais eficaz de combater as alterações climáticas em ambiente urbano", salienta dados evidentes. Este dia 17 de Abril, "celebra, acima de tudo, as pessoas. Desde as conversas matinais até aos momentos de leitura no regresso a casa, o transporte público é o elo que permite aos cidadãos progredir na vida e no trabalho".

A empresa madeirense "orgulha-se de proporcionar liberdade e acessibilidade universal, assegurando uma frota preparada para acolher todos com segurança e conforto. A Horários do Funchal convida todos os passageiros a partilharem as suas experiências e histórias de viagem nas redes sociais, utilizando os hashtags: #WorldPublicTransportDay #DiaMundialdoTransportePúblico e #HorariosdoFunchal", incentiva

Pode saber mais informações sobre a campanha global consultando este link https://www.worldpublictransportday.com.