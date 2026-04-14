Plenário pode afectar carreiras da Horários do Funchal esta quarta-feira

A Horários do Funchal informou que, devido à realização de um plenário de trabalhadores, convocado pelo Sindicato Nacional Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), o regular funcionamento das carreiras poderá ser afectado, no dia 15 de Abril, entre as 15h e as 18 horas.

"A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", indica em nota à imprensa.

As restrições a carreiras poderão ser consultadas, no próprio dia, nas redes sociais.