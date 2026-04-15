Santa Cruz promove acção de sensibilização de burlas e assaltos a idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz promove, no próximo dia 20 de Abril, segunda-feira, às 10h30, uma acção de sensibilização e prevenção de burlas e assaltos a idosos.

Numa publicação nas redes sociais, a entidade esclarece que a entrada é gratuita e terá lugar na sala polivalente da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.