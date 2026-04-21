JPP protesta pela "perseguição" a Santa Cruz

Rafael Nunes, presidente da Comissão de Ambiente, fez uma intervenção em que garantiu que foram cumpridas todas as normas regimentais nas audições de ontem. Nomeadamente o facto de a presidente da autarquia de Santa Cruz estar presente durante a audição do director regional de Ambiente, uma vez que a reunião era pública.

Vários deputados do JPP afirmaram que a titularidade da ETAR do Caniço não está esclarecida uma vez que há um contencioso entre o Governo Regional e a empresa Tecnovia.

Élvio Sousa, líder do JPP, acusou o PSD de apenas querer "atacar o município de Santa Cruz", uma vez que rejeitou ouvir autarcas de outros concelhos.

"Querem transformar esta assembleia numa assembleia municipal de Santa Cruz", protesta.