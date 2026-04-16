Santa Cruz encerra 2025 com execução da receita acima de 100%

O Município de Santa Cruz encerrou o exercício de 2025 com uma taxa de execução da receita global de cerca de 103,3%, segundo informou a presidente da autarquia, Élia Ascensão, durante a reunião de câmara realizada na Camacha.

Segundo a autarca, o resultado “é um indicador claro da eficiência na arrecadação de fundos e do equilíbrio financeiro sustentado ao longo dos anos”, reflectindo também boas práticas na elaboração do orçamento municipal.

Durante a apresentação da proposta de Prestação de Contas do Exercício Económico de 2025, a autarca revelou que a despesa global situou-se nos 78,6%. Segundo Élia Ascensão, o valor “reflecte uma gestão prudente e planeada”.

A presidente da câmara sublinhou que as contas de 2025 traduzem “uma estratégia bem-sucedida de gestão municipal implementada pelo Juntos Pelo Povo”, apontando para um planeamento de investimentos estruturado até 2029, que, segundo disse, permitirá ao concelho “continua a crescer e a desenvolver-se, sem comprometer as finanças municipais".

Durante a reunião, a autarca destacou também o papel das finanças como “um pilar estratégico”, associado a uma governação que descreveu como "transparente" e orientada para a população.

Na mesma sessão, foram aprovadas propostas para a atribuição de medalhas municipais de mérito, grau ouro. Entre os homenageados encontram-se Maria Cisaltina Nunes, a título póstumo, pelo contributo na área social; o empresário António Nunes Nóbrega; a médica Licínia Lara Rodrigues Araújo, ligada à área dos cuidados paliativos; e o historiador Emanuel Gaspar de Freitas, pelo trabalho desenvolvido na valorização do património e da cultura local.