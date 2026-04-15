Vários pontos de congestionamento rodoviário nesta quarta-feira

Bom dia. Além do congestionamento habitual na Via Rápida a partir da zona da Cancela, devido às obras que decorrem naquele nó rodoviário, esta manhã de quarta-feira está a ser marcada por outros pontos de estrangulamento do trânsito.

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No sentido Ribeira Brava - Machico, no sublanço de Santa Luzia - Pestana Júnior, a Via Litoral detecta 1,4 km de congestionamento devido a tráfego intenso.

No sentido oposto, como referido, o congestionamento ocorre no sublanço Cancela - Caniço estende-se por 2 km, mas também há dificuldades na circulação entre o nó de pestana Júnior e o nó dos Viveiros, ambos no sentido Machico - Ribeira Brava.

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Há também trânsito lento desde o nó de Câmara de Lobos até ao nó do Esmeraldo, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Para o centro do Funchal há dificuldades na zona do Hospital, mais precisamente em toda as vias que confluem para a rotunda, estendendo-se para a Cota 40 e rotunda da Cruz Vermelha.