Trump admite reinício de negociações até sexta-feira

O Presidente dos Estados Unidos considerou hoje possível que as negociações com o Irão sejam retomadas nos próximos dias, sugerindo que os contactos diplomáticos possam ocorrer até sexta-feira.

Numa troca de mensagens com o jornal New York Post, Donald Trump respondeu afirmativamente à hipótese de as conversações avançarem nas próximas 36 a 72 horas: "É possível!".

Na terça-feira, Trump anunciou a extensão temporária do cessar-fogo para permitir negociações com Teerão, mas sem fixar um novo prazo de duração da trégua.

O Presidente norte-americano referiu também a existência de entraves comerciais relacionados com cargas retidas em portos iranianos, admitindo que só vai autorizar o fim do bloqueio após a assinatura de um eventual acordo.

Questionado sobre a possibilidade de reinício dos ataques caso não haja avanços diplomáticos, Trump admitiu esse cenário, sublinhando esperar desenvolvimentos nos próximos dias.