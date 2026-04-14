Ascendi lidera concurso da via rápida Proposta de 46,9 milhões supera concorrência e deverá garantir adjudicação. Nova concessão até 2030 em avaliação. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 15 de Abril.

Saiba, também, nesta edição que a Nova Lei da Mobilidade esbarra em 'norma-travão' Aumento da despesa sem cobertura pode adiar entrada em vigor efectiva do novo mecanismo aprovado na Assembleia da República.

Outros destaques:

Lon3r Johny vem apresentar novo álbum ao Summer Opening

Mais meios para dar força às freguesias Presidente da ANAFRE defende revisão do financiamento das autarquias, meta de 5% das receitas do Estado e aponta regiões autónomas como exemplo de proximidade eficaz

E, por fim, António Trindade reforça Conselho Consultivo de Economia

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