Sexta-feira cinzenta

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 17 de Abril, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, bem como a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 22 ºC no Funchal e os 15 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.