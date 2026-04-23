Inteiro postal assinala centenário das Irmãs Hospitaleiras na Madeira

A Irmãs Hospitaleiras assinalam, esta quinta-feira, o centenário da sua presença na Madeira com o lançamento de um inteiro postal comemorativo, numa iniciativa em parceria com os CTT – Correios de Portugal.

A emissão filatélica decorre pelas 16 horas, na Casa de Saúde Câmara Pestana, e pretende homenagear os 100 anos de actividade da instituição na Região, marcada pela prestação de cuidados na área da saúde mental.

Segundo a organização, o inteiro postal evoca o legado construído desde 1925, destacando o papel das Irmãs Hospitaleiras na promoção de cuidados humanizados e o seu contributo contínuo para a comunidade.

A iniciativa realiza-se no dia em que é celebrado São Bento Menni, fundador da congregação, data assinalada como o Dia da Família Hospitaleira nos vários países onde a instituição está presente.