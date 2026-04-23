ARPIRAM assinala os 52 anos do 25 de Abril

A Direção da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM) vai assinalar os 52.º aniversário do 25 de Abril, saudando todos os que participam nas iniciativas evocativas dos 52 anos do 25 de Abril.

Em comunicado, lembra as conquistas alcançadas nos direitos dos Pensionistas e Reformados, nos direitos dos Trabalhadores, na habitação, na saúde na educação.

"Lutamos para que os Ideais de Abril não se percam", sublinha.