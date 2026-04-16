Exposição na UMa assinala os 70 Anos do Ensino das Belas-Artes na Madeira

A Universidade da Madeira (UMa) inaugura, no próximo dia 30 de Abril, às 18 horas, a exposição Hic Et Nunc. Ideias, orientações, geografias e desvios, con(in)fluências entre a prática criativa e o campo pedagógico, patente na Sala dos Arcos do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Com curadoria de Duarte Encarnação e Vítor Magalhães, a mostra reúne trabalhos de doze artistas-designers-docentes do Departamento de Arte e Design da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa (DAD-FAH): Bruno Alexandre, Carlos Valente, Duarte Encarnação, Elisa Berolotti, João Gonçalves, Pau Pascual Galbis, Sabela Zamudio, Shujoy Chakraborty, Simge Göksoy, Susana Gonzaga, Teresa Norton Dias, Vítor Magalhães.

A iniciativa, organizada pelo DAD-FAH, com o apoio da Direcção Regional de Cultura, do Conselho de Cultura da UMa, e da Imprensa Académica, integra o programa comemorativo dos 70 anos do ensino das Belas Artes na Região Autónoma da Madeira (1955–2025), que decorre ao longo de 2026 e inclui exposições, conferências e publicações.

A exposição estará patente ao público até 29 de Maio, podendo ser visitada entre as 15 e as 18 horas, na Sala dos Arcos. O encerramento (finissage) está marcado para o dia 30 de Maio, às 18 horas.