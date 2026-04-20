Francisco Gomes acusa Governo de "enriquecer os amigos à custa dos madeirenses"

O deputado do Chega (CH) eleito pela Madeira na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque, de "colocar a governação e o dinheiro público ao serviço de interesses privados, denunciando uma gestão que considera dominada por compadrio, amiguismo e favorecimento".

Numa nota de imprensa nesta manhã de segunda-feira, o deputado argumenta que "existem grupos empresariais que beneficiam diretamente de relações de proximidade com o poder político, criando um sistema que exclui quem não está alinhado com os interesses instalados".

E atira: "A Madeira está a ser transformada num feudo onde só prospera quem entra nos jogos de poder e de influência alimentados pela Quinta Vigia. Isto não é governação, mas sim a vergonhosa captura do poder pelos amigos do presidente."

Francisco Gomes afirma que, "enquanto esse sistema se mantém, a maioria dos madeirenses enfrenta dificuldades crescentes no dia a dia, com problemas para pagar despesas básicas, aceder à habitação e garantir condições de vida dignas", acusando o Executivo regional de "ignorar estas dificuldades e de governar para uma minoria privilegiada".

E acrescenta à acusação: "Há cada vez mais madeirenses a lutar para pagar contas, comprar casa e viver com dignidade, mas o governo de Miguel Albuquerque está mais preocupado em encher os bolsos dos amigos. Para o Governo Regional, as necessidades do povo nada valem."

O deputado considera que "esta realidade impede o desenvolvimento da Região e compromete o futuro das novas gerações, mantendo um modelo assente em dependências e favorecimentos", concluindo que "a Madeira nunca será uma terra próspera enquanto for governada de mãos dadas com a opacidade, o compadrio, o amiguismo e a corrupção. Isto tem de acabar e nós vamos acabar com os vícios instalados", garantiu.