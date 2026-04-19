Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da República, António José Seguro, chega hoje a Madrid, para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.

A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15:55 locais, mais uma hora do que Lisboa.

Hoje à tarde, pelas 17:30 locais, António José Seguro irá encontrar-se com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

Na segunda-feira, de acordo com o programa divulgado à comunicação social, o Presidente da República será recebido no Palácio Real pelas 12:45 locais.

Segundo uma nota da Presidência da República, António José Seguro irá encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.

O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13:00, alargado às delegações, e é seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha, no Palácio da Zarzuela.

Pelas 16:30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O bicampeão português Sporting defronta hoje em casa o Benfica na 30.ª jornada da I Liga de futebol, com o líder isolado FC Porto à espreita de capitalizar o dérbi lisboeta na receção ao penúltimo Tondela.

À entrada para as cinco rondas finais, os 'leões' estão no segundo lugar e têm 71 pontos (menos um jogo), contra 76 dos 'dragões', que buscam o primeiro título desde 2021/22, e 69 das 'águias', terceiras e únicas ainda sem derrotas, condição mantida há 44 partidas - 32 vitórias e 12 empates.

Sporting e Benfica enfrentam-se às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga e nomeado como único 'juiz' português para a fase final do Mundial2026.

Duas horas e meia depois, pelas 20:30, o FC Porto mede forças com o Tondela, que está em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, a cinco da vaga de acesso ao play-off de manutenção e a sete da zona de salvação, tendo em atraso a visita ao Sporting, da 26.ª jornada.

INTERNACIONAL

Os eleitores búlgaros regressam hoje às urnas para eleger o parlamento, pela oitava vez em cinco anos, com o ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev como favorito, mas sem garantias de conseguir superar o prolongado impasse político.

A Bulgária, um país com 6,5 milhões de habitantes, está mergulhada numa profunda crise política desde 2021, com sucessivos executivos instáveis e maiorias parlamentares muito frágeis, perante a persistente fragmentação do espetro político e a relutância em alcançar um acordo entre os principais atores políticos.

O governo pró-europeu do conservador Rosen Zheylakov demitiu-se em meados de dezembro, em reação a uma vaga de manifestações antigovernamentais contra a corrupção e os acentuados aumentos de preços.

Nas eleições deste domingo, e segundo as sondagens, Radev terá até um terço das intenções de voto e os analistas afirmam que está a motivar muitos eleitores a irem votar.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Papa Leão XIV cumpre hoje o seu segundo dia em Angola, naquela que é a sua primeira visita a África.

Estão agendadas celebrações religiosas na Centralidade do Kilamba -- grande complexo residencial inaugurado em 2011 e elevado a município em 2024 -, a 30 quilómetros de Luanda, e no Santuário de Nossa Senhora da Muxima (Icolo e Bengo) -- onde está em curso a construção de um novo templo e zonas residenciais -, a 130 quilómetros da capital, numa deslocação que fará por helicóptero.

A visita papal a África começou segunda-feira na Argélia, com passagem pelos Camarões e termina quinta-feira na Guiné Equatorial.