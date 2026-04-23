AFM e o CIDESD assinam protocolo de cooperação

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) e o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) formalizaram hoje um protocolo de cooperação com vista à criação de parcerias para a apresentação de propostas conjuntas em áreas de interesse comum a ambas as instituições.

A assinatura teve lugar na sede da AFM com a presença do director do CIDESD, Daniel Marinho e do presidente associativo, Rui Coelho.

Este acordo visa reforçar a ligação entre a investigação científica e a prática desportiva, promovendo projetos inovadores que contribuam para o desenvolvimento sustentado do desporto, com especial enfoque na transferência de conhecimento para o contexto real do futebol e futsal.

Daniel Marinho sublinhou a importância estratégica desta parceria, afirmando que "esta cooperação vem reforçar o papel do CIDESD e das Instituições de Ensino Superior que o integram na aproximação entre a ciência e a prática".

O responsável destacou ainda que "a Associação de Futebol da Madeira é uma instituição de referência na área do Desporto, sendo um parceiro essencial para o desenvolvimento de investigação aplicada com impacto directo no terreno".

Rui Coelho salientou a relevância do protocolo na perspectiva da Associação, reforçando que "a colaboração com centros de investigação e instituições de ensino superior é fundamental para a evolução qualitativa do futebol e dos processos de formação".

Acrescentou ainda que "o recurso à evidência científica permitirá melhorar processos ao nível da formação, do treino, da saúde e do desempenho dos atletas, beneficiando todo o ecossistema desportivo".

Este protocolo enquadra-se numa estratégia conjunta de promoção da inovação, do conhecimento e da valorização científica do desporto, consolidando uma cooperação duradoura entre a AFM e o CIDESD.