Universidade de Évora desenvolve modelo de linguagem IA português de baixo custo

A Universidade de Évora (UÉ) conseguiu desenvolver modelos de linguagem de Inteligência Artificial (IA) em português, que atingem níveis de desempenho comparáveis aos das grandes tecnológicas globais, indicou hoje à Lusa o Professor Catedrático Paulo Quaresma.

O investigador, que se encontra em Macau para um seminário na Universidade de São José (USJ), explicou que a estratégia da instituição alentejana passa pela criação de modelos mais pequenos e eficientes, focados especificamente na língua portuguesa e nas suas variantes.

Um modelo de linguagem é um sistema de inteligência artificial treinado para entender, processar e gerar linguagem humana

"Temos conseguido mostrar que modelos bem mais pequenos do que os das grandes empresas norte-americanas, que têm custos enormes para serem produzidos, conseguem obter resultados ao mesmo nível em determinadas tarefas", afirmou Paulo Quaresma à Lusa.

Segundo o docente do Departamento de Informática da UÉ, os resultados desta investigação são disponibilizados em modelos abertos, podendo ser utilizados por outras universidades e empresas.

Um dos exemplos recentes desta colaboração é o desenvolvimento de um modelo que conjuga o português e o galego.

"Este modelo, construído em conjunto, já está disponível e a ser adotado por empresas. Juntar estas duas línguas de origem comum acaba por ser melhor do que cada uma individualmente", sublinhou.

Relativamente aos desafios técnicos, o especialista apontou a curadoria de dados como o principal obstáculo.

Para o investigador, não basta recolher grandes volumes de texto da internet; é imperativo filtrar e garantir a qualidade linguística e a correção dos conteúdos que servem de base ao treino dos modelos.

A presença de Paulo Quaresma em Macau visa também o reforço da cooperação académica com a USJ, instituição com a qual a Universidade de Évora já mantém protocolos de colaboração.

O docente adiantou que o objetivo passa por estender esta parceria à área dos modelos de linguagem e à captação de alunos de doutoramento para projetos de investigação conjunta entre Portugal e a Região Administrativa Especial chinesa.

"Temos já uma cooperação na orientação de alunos de doutoramento com a USJ, mas esta é uma oportunidade para estender o trabalho à área dos modelos de linguagem e captar novos investigadores que queiram trabalhar connosco", destacou.

No ano passado, a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) anunciou querer desenvolver um modelo de linguagem de IA em língua portuguesa, com capacidade de traduzir áudio e vídeo, gerar relatórios e desempenhar funções de atendimento aos clientes.