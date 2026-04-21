PSD entrega voto de congratulação pelos 75 anos da Cooperação Agrícola do Funchal

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um voto de congratulação pelo 75.º aniversário da Cooperação Agrícola do Funchal, instituição fundada em 1951 e que, ao longo de décadas, tem assumido um papel relevante no apoio e organização do sector agrícola regional.

O PSD sublinha "o contributo histórico da Cooperativa enquanto estrutura de proximidade aos agricultores, promovendo melhores condições de produção, escoamento e valorização dos produtos regionais". Ao longo do seu percurso, salienta, "a Cooperação Agrícola do Funchal afirmou-se como um elemento de estabilidade e de coesão no sector primário, acompanhando a evolução da economia regional e mantendo uma ligação consistente ao território".

Em nota à imprensa, o Grupo Parlamentar do PSD entende que "este aniversário constitui uma ocasião para reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido por várias gerações de agricultores, dirigentes e colaboradores, cujo empenho tem sido determinante para a afirmação da agricultura madeirense".