Aposta na internacionalização junta Madeira Parques Empresariais e AICEP

Está dado o primeiro passo para a criação de um memorando de entendimento entre a Madeira Parques Empresariais (MPE), entidade sob a tutela da Secretaria Regional de Economia, e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Durante o mês de Março houve lugar a um encontro que deu início a este processo de cooperação estratégica que visa reforçar a formação empresarial e a captação de investimento.

Este memorando está centrado em duas áreas consideradas prioritárias: a 'Academia e Formação' e o eixo da 'Captação de Investimento e Promoção Territorial'. O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, fez o enquadramento do encontro e vincou a importância de reforçar sinergias entre entidades públicas orientadas para a competitividade empresarial e para a internacionalização da economia regional. O Presidente da MPE, Gonçalo Pimenta, sublinhou, por seu turno, o compromisso da entidade em potenciar os parques empresariais como plataformas de inovação e desenvolvimento económico.

A 'Academia da AICEP' vai disponibilizar formação dirigida às empresas instaladas nos parques empresariais geridos pela MPE, "contando com uma rede de formadores e especialistas em diversas áreas sectoriais. Entre os ciclos formativos prioritários destacam-se a internacionalização e acesso a mercados emergentes, estratégia comercial, compliance e fiscalidade, bem como sustentabilidade, ESG e financiamentos europeus".

Quanto ao eixo de acção, a cooperação entre a MPE e a AICEP pretende reforçar a captação de investimento "através de uma estratégia concertada de promoção territorial. Esta abordagem prevê a integração dos parques empresariais sob gestão da MPE numa lógica articulada com a AICEP, com especial enfoque na identificação de sectores estratégicos como a economia circular, tecnologias, indústria leve e inovação".

Está igualmente prevista a realização de visitas institucionais da AICEP a empresas instaladas nos parques empresariais, a par da dinamização de workshops conjuntos, com o objectivo de consolidar os parques empresariais como polos de conhecimento, inovação e internacionalização.

"Este entendimento vem reforçar o posicionamento da MPE como entidade-chave na dinamização do tecido empresarial regional, em articulação com a estratégia nacional de internacionalização promovida pela AICEP", indica nota à imprensa.