Governo recorre à GNR para apertar fiscalização ao abandono de resíduos

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a Águas e Resíduos da Madeira (SRAP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinam amanhã, pelas 10h00, "um protocolo de cooperação para o combate ao abandono indevido de resíduos", numa cerimónia que decorrerá no Auditório da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

Segundo nota da SRAP, liderada por Nuno Maciel, "a assinatura do protocolo de cooperação visa o reforço das ações de prevenção, sensibilização e fiscalização do abandono indevido de resíduos na via pública, e contará com a presença dos municípios aderentes à ARM", acrescenta.

Após a cerimónia segue-se uma visita técnica à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.