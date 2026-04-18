XX Congresso do PSD/M arranca às 10h30 no Madeira Tecnopolo

O XX Congresso Regional do PSD Madeira tem início este sábado, pelas 10h30, no Madeira Tecnopolo, reunindo delegados para um fim-de-semana de debate político e definição estratégica.

O programa arranca a meio da manhã com a abertura oficial dos trabalhos e a tomada de posse da Comissão Política e do Secretariado eleitos. Seguem-se as intervenções do presidente da Mesa e do presidente da Comissão Política agora empossado, estando ainda prevista a participação de Carlos Ferreira, vice-presidente do PSD/Açores e presidente da Câmara Municipal da Horta, na ilha do Faial. Será também apresentada a proposta de estratégia global do partido.

Após a pausa para almoço, os trabalhos são retomados às 14h30, com a apresentação das propostas temáticas e das propostas de alteração aos Estatutos do PSD Madeira. O período da tarde inclui ainda a votação das propostas e várias intervenções políticas.

O prazo para entrega de candidaturas à Mesa, ao Conselho Regional e ao Conselho de Jurisdição termina às 17h00.

Estão inscritos cerca de 1200 delegados que farão esgotar o auditório URSA Maior 2 do Madeira Tecnopolo.