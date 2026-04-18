World Creativity Day arranca com Welcome Party no Mini Eco Container

O Mini Eco Container, na Promenade dos Reis Magos, recebe, a partir das 17 horas, um encontro especial integrado no World Creativity Day, uma Welcome Party que reunirá artistas, organização e parceiros para um fim de tarde de team workimg, destacando-se pela presença do TNT Tattoo, que estará no local a realizar tatuagens ao vivo ao longo do evento.

Entre as 17 e as 22 horas, o espaço transforma-se num ponto de encontro criativo, reunindo artistas, organização e público num ambiente informal de partilha e networking. A iniciativa pretende aproximar a comunidade criativa, estimular novas ligações e proporcionar uma experiência acessível, aberta a todos os interessados.

De acordo com a organização, a participação do TNT Tattoo acrescenta uma dimensão única ao evento, permitindo ao público viver a criatividade de forma direta e permanente, através da arte na pele, num contexto descontraído e inspirador.

A componente musical estará a cargo de DOXA e Nelson Caires, dois nomes relevantes da cena electrónica, responsáveis por criar a atmosfera sonora do final de tarde e início de noite.

Segundo a organização, o evento marca o arranque de um fim-de-semana dedicado à criatividade, reforçando o posicionamento do Mini Eco Container como um espaço de encontro cultural e artístico no concelho de Santa Cruz.

No domingo, 19 de Abril, entre as 16 e as 21 horas, o espaço volta a abrir portas para mais uma edição das Vinyl Stations – Creative Sundays, mantendo o conceito 'Bring Your Own Vinyl', onde o público é convidado a trazer os seus próprios discos e participar activamente na construção da experiência musical.

Esta edição contará ainda com Catarina Lino, com momentos de ilustração e pintura ao vivo, e Jen, criadora de um projecto de skincare natural desenvolvido na Madeira com base em ingredientes locais. A organização refere que "a diversidade de propostas reforça a identidade do evento como uma plataforma de valorização de talento independente".

E conclui: "Ao cruzar diferentes formas de expressão — da música à arte visual, passando pela tatuagem e pelo empreendedorismo criativo — o Mini Eco Container continua a afirmar-se como um espaço dinâmico, onde a criatividade se vive de forma próxima, autêntica e colaborativa".