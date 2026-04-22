"eGames Lab > Ready to Play!" celebra o fenómeno global do Cosplay

No âmbito do evento 'eGames Lab > Ready to Play!', a Startup Madeira dedica o final de tarde do dia 1 de Maio a uma das formas de expressão artística relacionada com o mundo dos videojogos, o Cosplay. Assim, entre as 18h00 e as 20h00, o Madeira Shopping transformar-se-á num palco de criatividade, música e performance, convidando entusiastas de todas as idades a vestirem a pele das suas personagens favoritas.

O fenómeno do Cosplay é uma prática cultural que consiste na representação de personagens de ficção através de vestuário, maquilhagem, acessórios e interpretação e é ,nos dias de hoje, uma forma de expressão global associada aos videojogos, anime, cinema e banda desenhada.

Ao trazer um momento Cosplay, até ao Madeira Shopping, a organização pretende inspirar a cultura tecnológica e mostrar que por detrás de cada jogo existem narrativas, personagens e uma arte que inspira gerações.

"Sunset & Cosplay" é, assim, uma iniciativa inserida no evento 'eGames Lab > Ready to Play!', que terá um programa aberto à comunidade, de 24 de Abril a 3 de Maio. Esta iniciativa pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no ecossistema regional e nacional, promovendo os resultados alcançados pelo consórcio eGames Lab, financiado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, através das Agendas Mobilizadoras.

Cosplay: Origem, Significado e Evolução

A origem do Cosplay moderno, tem raízes que remontam ao início do século XX, mais propriamente, com a evolução das comunidades de fãs de ficção científica no início do século XX. Frequentemente associado ao Japão, a sua origem formal é, tecnicamente, norte-americana. Embora existam antecedentes históricos de encenação, disfarce e performance em várias culturas, a forma moderna do fenómeno cosplay ganhou visibilidade nas convenções de fãs norte-americanas, que, nos dias de hoje, são o pilar das indústrias criativas e dos videojogos.

Cosplay é uma prática cultural que consiste em representação de personagens de ficção através do vestuário, maquilhagem, acessórios e interpretação. O termo, resulta da junção das palavras inglesas costume (fato) e play (jogo/atuação), e é hoje utilizado internacionalmente para descrever uma forma de expressão profundamente associada à cultura pop, aos videojogos, ao cinema e ao anime.

O marco fundador do conceito Cosplay ('vestir-se como uma personagem') ocorreu em 1939, na primeira World Science Fiction Convention (Worldcon), em Nova Iorque, quando Forrest J. Ackerman e Myrtle R. Douglas surgiram trajados como personagens futuristas inspirados no filme "Things to Come". Este momento, é apontado como a génese da cultura de 'fan costuming', onde os fãs, consolidaram o hábito de representar personagem emblemáticas em convenções.

Se a prática nasceu no ocidente, o batismo ocorreu no oriente. O termo Cosplay só foi disseminado em 1984 pelo jornalista japonês Nobuyuki Takahashi que, após este ter visitado a Worldcon em Los Angeles, ficou impressionado com o espectáculo dos trajes. Takahashi descreveu a experiência em revistas japonesas, fundindo os conceitos de "fato" e "actuação". O termo Cosplay tornou-se popular no Japão nos anos 80. A partir daí, a prática difundiu-se rapidamente, primeiro na Ásia e depois à escala global, deixando de ser um passatempo de nicho para afirmar-se como uma profissão, uma arte performativa e uma ferramenta de comunicação cultural.

Actualmente, o Cosplay é particularmente associado a países onde a indústria do entretenimento e as comunidades digitais têm maior expressão. Em 2023, o impacto económico do Cosplay, no mercado global foi avaliado em aproximadamente 4,6 mil milhões de dólares (à moeda corrente 3,91 mil milhões de euros).

O Cosplay é especialmente emblemático no Japão, em distritos como Akihabara (Tóquio), centros nevrálgicos onde funde-se com a vida quotidiana. O Japão transformou o Cosplay numa indústria profissional e numa ferramenta de 'soft power' cultural (através do anime e manga).

Nos Estados Unidos, expandiu-se através de convenções de massas como San Diego Comic-Con Comic-Com, onde o Cosplay atingiu a escala de "super-produção" e deram visibilidade global à prática.

Na China, na Coreia do Sul e na Europa, especialmente em países como a França e Alemanha, ligaram o conceito Cosplay à indústria dos desportos electrónicos (eSports), à criatividade juvenil e à forte indústria de videojogos. Atualmente, lideram as competições mundiais de Cosplay, com foco na perfeição técnica do design.

A prática deixou de ser apenas um passatempo de nicho para afirmar-se como uma atividade artística e, em muitos casos, profissional. Atualmente, os 'cosplayers' colaboram com marcas globais, participam em competições internacionais e produzem conteúdos digitais de alta complexidade técnica, funcionando como embaixadores das narrativas que representam.

Mais do que um fato

Fazer Cosplay significa muito mais do que vestir um fato, significa interpretar uma personagem, recriando não só a sua imagem exterior, mas também a sua linguagem e simbologia. Envolve pesquisa, design, confecção artesanal (como costura, pintura, maquilhagem artística) e, está, cada vez mais ligada a competências de engenharia e tecnologia. Este processo é um exemplo prático de criação e aquisição de competências multidisciplinares. O Cosplay moderno utiliza ferramentas de modelação digital, impressão 3D, programação de circuitos LED (para luzes e movimento) e electrónica para conferir realismo aos acessórios da personagem.

As razões que levam os participantes a esta prática são diversas, para alguns, é uma forma de expressão artística e construção identitária, para outros, é uma forma de participar numa comunidade de interesse comum e desenvolver competências técnicas, como modelação 3D ou trabalhos manuais.

Segundo especialistas em sociologia da cultura digital, este movimento baseia-se na Homenagem e Identificação, que é a forma máxima de um fã demonstrar ligação emocional a uma narrativa (videojogo, filme ou livro); e na Comunidade e Performance onde o "Play" no Cosplay refere-se à interpretação. O praticante estuda os gestos, a voz e a postura da personagem, promovendo a autoconfiança e o sentido de pertença a um grupo.

Sunset & Cosplay: Um convite à comunidade

No dia 1 de Maio, a comunidade é convidada a ser a protagonista, com o desafio às famílias, aos jovens e aos entusiastas da cultura 'geek'. Todos são desafiados a aparecerem com a sua melhor interpretação da sua personagem favorita.

O evento Sunset & Cosplay transformará o Madeira Shopping num espaço de interação social e festa. Entre as 18h00 e as 20h00, o ambiente será assegurado pelo DJ Andy Lux, que nos trará uma seleção musical focada nos maiores êxitos do universo gaming, dos clássicos de 8-bits aos hinos épicos dos videojogos modernos. Uma selecção musical family-friendly que atravessa as décadas do gaming. Das melodias nostálgicas do Super Mario e Tetris, aos temas épicos de The Legend of Zelda e Final Fantasy, até às batidas modernas de League of Legends e Fortnite.

O Sunset & Cosplay foi desenhado para ser um momento inclusivo e intergeracional. Quer se trate de um fato profissional ou de uma caracterização simples feita em família, o objectivo é celebrar a criatividade.

"Este é o momento em que a tecnologia ganha rosto e cor. Queremos que a comunidade sinta que faz parte deste ecossistema criativo que estamos a construir na Madeira", afirma Sílvia Almeida, Community Manager da Startup Madeira, que acompanhará esta iniciativa. Anunciar esta atividade antecipadamente, permite que os participantes preparem os seus fatos e mobilizem amigos e famílias.

No contexto do evento 'eGames Lab >Ready to Play!', o Cosplay é visto como uma cultura participativa. O evento não se limita à exposição de conteúdos, mas procura criar participação ativa, permitindo que os visitantes não sejam apenas espectadores, mas também criadores de imagem e participantes na experiência.

A organização relembra que o evento 'eGames Lab > Ready to Play!' terá início esta sexta-feira, 24 de Abril e decorrerá até 3 de Maio. Ao longo de 10 dias, os participantes poderão contar com uma programação que combina a demonstração tecnológica, o debate e a experimentação, com o objetivo de dar visibilidade aos videojogos e à relação crescente entre tecnologia, criatividade, ensino e cultura digital. Ao juntar demonstrações, debate e participação, a iniciativa pretende contribuir para a valorização do setor dos videojogos na Região Autónoma da Madeira e para o reconhecimento do seu potencial cultural, educativo e económico. Esta é mais uma iniciativa desenvolvida pela Startup Madeira, incubadora regional tutelada pela Secretaria Regional da Economia.