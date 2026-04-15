Governo Regional vai atribuir mais de 1,4 milhões de euros às Casas do Povo este ano

Os apoios financeiros do Governo Regional da Madeira às casas do povo da Região vão ultrapassar, este ano, os 1,4 milhões de euros, revelou esta quarta-feira, 15 de Abril, Miguel Albuquerque, sublinhando que a verba destina-se ao funcionamento das instituições e ao desenvolvimento de actividades junto das populações.

Albuquerque reforça compromisso com as casas do povo da Região O Governo Regional da Madeira procedeu esta quarta-feira, 15 de Abril, à assinatura de 43 contratos-programa com as Casas do Povo da Região, prevendo uma comparticipação financeira de até 526.049,96 euros, destinada a assegurar a continuidade das actividades regulares das Casas do Povo, reforçar a intervenção social de proximidade e dinamizar as comunidades locais.

À margem da assinatura de 43 contratos-programa com as Casas do Povo da Região e em declarações aos jornalistas, o líder do Executivo Madeirense deu nota que aos 526.049,96 euros agora atribuídos, soma-se uma segunda tranche de apoio que eleva o montante anual para mais de 1,4 milhões de euros. Albuquerque considera que se trata de “uma verba muito bem aplicada, dado o trabalho extraordinário que as instituições fazem no apoio aos mais vulneráveis, na promoção da formação, no apoio à cultura e à etnografia, na educação e no apoio aos idosos”.

Questionado sobre se o valor atribuído é suficiente, o governante reconheceu que os montantes podem não corresponder sempre às necessidades, mas garantiu que o apoio tem sido ajustado ao longo do tempo: “Os valores nunca são aquilo que nós queremos. Temos feito estes contratos-programa anualmente, temos feito alguma actualização e vamos continuar a fazer. Se houver algum problema, corrigiremos a posteriori."

O governante destacou também o papel das casas do povo na dinamização dos territórios, nomeadamente na melhoria do espaço público, lançando o desafio para que cada instituição desenvolva projectos ligados à valorização paisagística. “A ideia é que cada casa do povo desenvolva, no respectivo concelho ou freguesia, um jardim icónico, exemplar, para marcar a sua participação num programa de reabilitação e melhoria dos espaços públicos”, referiu.