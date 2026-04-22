Forte vento e seca generalizada ameaçam agravar incêndios na Florida e Georgia

A violência do vento e a seca nos Estados da Florida e Geórgia, no sudeste dos EUA, ameaçam agravar vários dos mais de 200 incêndios que lá decorrem, com quase 70 fora de controlo.

O escritório do Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em Inglês) em Jacksonville, alertou para um "risco elevado de incêndio" no nordeste da Florida e sudeste da Geórgia, devido a "uma massa de ar muito seco", intensificado por uma vegetação seca, no seguimento da seca e fortes ventos.

O Serviço Florestal da Florida informou hoje a existência de 127 incêndios, com 8.901 hectares afetados, e a Geórgia detalhou 117 incêndios, que já calcinaram 9.167 hectares.

Se bem que a maioria dos incêndios decorra entre o norte da Florida e o sul da Geórgia, o de maior dimensão lavra no condado de Broward, no sul da Florida, que já queimou 2.630 hectares.

Este fogo decore próximo das Everglades, um amplo ecossistema de zonas húmidas e densa vegetação, que é Património Mundial da UNESCO.

O fumo resultante provocou alertas pela baixa visibilidade nas estradas, bem como a interrupção do serviço ferroviário entre Nova Iorque ao sul da Florida, no trajeto entre Jacksonville e Miami.

Uma causa habitual deste tipo de fogo na Florida é a queda de raios. Este Estado é um dos que regista o maior número destas ocorrências nos EUA.

Estes incêndios foram agravados pela seca extrema na Florida que afeta mais de 92% do Estado, e na Geórgia, onde 98% dos condados estão nesta condição.

No que vai do ano, os incêndios florestais nos EUA já afetaram o dobro do território que no mesmo período de tempo em 2025, com 20.915 ocorrências que destruíram mais de 707 mil hectares, conforme o Centro Nacional Inter-Agências do Fogo, do governo federal.