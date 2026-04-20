Onda de tsunami de 80 centímetros atinge Japão após sismo de magnitude 7,4

Uma onda de tsunami de 80 centímetros atingiu hoje um porto no norte do Japão, após um sismo de magnitude 7,4 ter abalado o norte do país, anunciou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

A onda foi observada às 17:34 (09:34 em Lisboa) num porto de Kuji, na prefeitura de Iwate, dois minutos após uma primeira vaga de 70 centímetros e 41 minutos depois do sismo, precisou a JMA.

"Por favor, saiam imediatamente das zonas" assinaladas, pediu a primeira-ministra, Sanae Takaichi, numa mensagem em vídeo divulgada pela televisão NHK.

O sismo ocorreu nas águas do Pacífico, ao largo da costa norte da prefeitura de Iwate, a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo dados preliminares.

A JMA alertou que são de esperar danos causados pelas ondas do tsunami.

"Abandonem imediatamente as regiões costeiras e as zonas ribeirinhas para um local mais seguro, como um terreno elevado ou um edifício de evacuação", declarou a agência.

"Prevê-se que as ondas do maremoto atinjam a costa repetidamente. Não abandonem os locais seguros enquanto o alerta não for levantado", acrescentou.

A NHK, que interrompeu de imediato a programação normal para dar informações sobre o sismo e o tsunami, tem estado a divulgar imagens da zona afetada, sem que se vejam estragos significativos.

"Vão para locais seguros, não arrisquem a vida", pediu diversas vezes uma locutora de serviço de acordo com o serviço em inglês da NHK, enquanto se viam imagens em direto das ondas de tsunami em zonas portuárias.

As autoridades alertaram que ondas superiores às já observadas poderão atingir a costa japonesa.

O centro de avisos de Honolulu alertou para a possibilidade de ondas de tsunami atingirem países e territórios como Rússia, Coreia do Norte, Guam, Ilhas Marshall, Marinas do Norte e Filipinas.