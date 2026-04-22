Escola João de Deus acolhe simulacro de incêndio

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, na manhã de hoje, um simulacro de incêndio no Jardim Escola João de Deus, localizado na Nazaré.

O exercício teve lugar num arquivo de secretariado, simulando um cenário de fogo em espaço fechado, com o objectivo de testar a capacidade de resposta e os procedimentos de emergência.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais e quatro viaturas da corporação, que participaram na acção sem registo de vítimas. A iniciativa permitiu treinar a articulação entre meios e reforçar a preparação para situações reais.