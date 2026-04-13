Élia Ascensão deu aula no ISCSP

A presidente Élia Ascensão participou hoje numa aula no ISCSP, no âmbito do conteúdo programático da Unidade Curricular ‘Governo e Administração Local’, do 3.º ano da Licenciatura em Administração Pública.

A presença da autarca foi feita a convite do professor António Ribeiro, tendo a aula sido partilhada com a chefe de Divisão de Recursos Humanos, Gina Araújo, e com Raquel Lourenço, presidente da Câmara de Sobral de Monte Agraço.

Em comunicado, a autarquia diz que "o objectivo foi providenciar aos alunos testemunhos formativos de presidentes de Câmara em matéria de Desenvolvimento Local, no sentido de transmitir conhecimentos mais práticos relacionados com as matérias teóricas lecionadas". E prossegue: "A presença da chefe de divisão dos Recursos Humanos destinou-se também a providenciar um conhecimento técnico e programático de uma das áreas da governação local com peso na eficácia da organização da câmara municipal".

Na aula, Élia Ascensão falou dos desafios do poder local em termos de recursos financeiros, gestão de proximidade e de uma governação que tem efeitos a curto e médio prazo na vida dos munícipes.

Abordou também os desafios complementares de uma autarquia insular.